Erzurum basınının duayen isimlerinden Necati Çakır son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süreden beridir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören gazeteci Yakup, İsmail ve Necdet Çakır’ın babası, MHP Erzurum Milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır’ın amcası Necati Çakır, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Çakır’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, AK Parti ve MHP İl başkanları ile milletvekili adayları, siyasi parti ve STK temsilcileri, ilde görev yapan gazeteciler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.