Edirne’de polis ekipleri tarafından durdurulan ve aracında çakar olduğu tespit edilen kişiye 3 bin 646 lira ceza uygulandı.

Edirne’de polis ekipleri tarafından durdurulan ve aracında çakar olduğu tespit edilen kişiye 3 bin 646 lira ceza uygulandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kıyık Caddesi’nde, çakarlı araçlara yönelik denetim yaptı. Kıyık Caddesi’ndeki Tuzcular Kavşağı’nda uygulama yapan ekipler, yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba kullanan araçları tek tek durdurdu. Uygulama sırasında durdurulan 34 FKZ 259 plakalı, Türkmenistan uyruklu Bahtiyar Payanov idaresindeki araçta yapılan incelemede çakar tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan Payanov’a 3 bin 646 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, çakarların sökülmesi için ise 1 hafta süre verildi.