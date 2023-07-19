Erzincan’da trafik akışını yavaşlatan ve "çakarlı" olduğu belirlenen gelin arabasının sürücüsüne ceza kesildi.

Erzincan merkezde dün akşam saatlerinde, düğün konvoyunun önünde ilerleyen “çakar” takılı gelin arabası dikkat çekti.

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İhbar üzerine gelin arabası olarak kullanılan çakarlı araç, Şeker Fabrikası önünde trafik polislerince durduruldu. Yapılan inceleme sonrasında sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, "Usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmak" maddesinden cezai işlem uygulanarak, aracın çakar tertibatının sökülmesi tebliğ edildi.

Öte yandan trafik ekiplerinin trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere yönelik başlattıkları düzenli uygulamalar şehirde vatandaşların takdirini topluyor.