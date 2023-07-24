Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, otomobilinin ön camında ‘çakar’ olarak adlandırılan ışık donanımı bulunduran sürücü ve ruhsat sahibine 4 bin 64’er lira ceza kesilirken, araç trafikten 15 gün men edildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Turgut Özal Bulvarı’nda bir otomobilin çakar lambayla ilerlediği yönünde ihbar geldi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sürücü Serkan V. idaresindeki aracı, hastane kavşağı olarak adlandırılan bölgede saat 18.00 sıralarında durdurdu. Polis, daha önce de çakar lamba taktığı gerekçesiyle hakkında 2 kez işlem yapıldığı tespit edilen sürücü ve ruhsat sahibine 4 bin 64’er lira para cezası uygulayıp, otomobili 15 gün trafikten men etti. İşlemlerin ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Öte yandan sürücü Serkan V., polis ekiplerine, para cezası uygulanmaması için kendisini Aydın’da bir önceki dönem milletvekillerinden olan birinin yeğeni olarak tanıttığı iddia edildi.