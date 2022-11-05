Temiz bir çevre hedefi ile il genelindeki dere temizliklerine ara vermeden devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Çakaldoğan Mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı.

Temiz bir çevre hedefi ile il genelindeki dere temizliklerine ara vermeden devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Çakaldoğan Mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevre sorunlarını gidermek, koku ve sinek oluşumunu önlemek ve yağışlarda taşkın tehdidini ortadan kaldırmak için dere temizlik çalışmalarını il genelinde hızlı bir şekilde sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Çakaldoğan Mahallesi içerisinden geçen derede temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışma ile dere tabanı ve kenarları balçıktan temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplanarak sağlıklı hale getirildi. Mahallelerinde yürütülen çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ali Özyürek, “Özellikle kış aylarında ciddi tehdit oluşturabilecek derede yapılan temizlik bizleri çok mutlu etti. Şahsım ve mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.