Türkçe Rap’in son dönemlerinin en popüler isimlerinden olan Çakal ve Reckol önceki gün Muğla’nın Bodrum ilçesinde sevenleriyle buluştu.

Türkçe Rap’in son dönemlerinin en popüler isimlerinden olan Çakal ve Reckol önceki gün Muğla’nın Bodrum ilçesinde sevenleriyle buluştu.

Saatler öncesinden kapıda kuyruk oluşturan Çakal ve Reckol’un hayranları günler öncesinden biletleri tüketti. Sahnesine dijital platformlarda dillere pelesenk olan şarkısı ’İmdat’ ile başlayan Çakal ve Reckol kendilerini dinlemeye gelen binlerce hayranı ile birlikte sevilen şarkılarını coşkuyla hep bir ağızdan seslendirdi. Muhteşem enerjileriyle sahnede bir an olsun yerinde durmayan ikili, harika performanslarıyla müzik severlerden büyük alkış aldı. Kendileriyle fotoğraf çektirmek için sahneye atlayan küçük bir hayranını kırmayarak birlikte fotoğraf çektiren Çakal ve Reckol, bu örnek davranışıyla sevenlerinin kalbine bir kez daha taht kurdu. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca sahnede kalan Çakal ve Reckol konserlerini hayranlarının yoğun isteği üzerine ’İmdat’ şarkısı ile noktaladı.