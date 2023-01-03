Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ÇAK mobil uygulamasını geliştiren akademisyeni makamında kabul etti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ÇAK mobil uygulamasını geliştiren akademisyeni makamında kabul etti.

ALKÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Elemanı Gürkan Çelik ve öğrencileri tarafından geliştirilen ÇAK mobil uygulamasına ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’dan destek geldi. İşletmelerin ürettiği ürünlerden promosyon yapmak istedikleri veya o gün içinde tüketemedikleri ürünleri sisteme girmesi prensibiyle çalışan ÇAK uygulamasında; kafe, restoran, pastane, manav ve market başta olmak üzere birçok türden işletme ürünlerini daha ucuza pazarlayabiliyor.

Her yönüyle ALKÜ’lü akademisyen ve öğrenciler tarafından geliştirilen ÇAK uygulaması için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Elemanı Gürkan Çelik’i makamında kabul ederek, ÇAK uygulamasının ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Ziyarette Çelik, ALKÜ’nün katkıları ve KOSGEB’in destekleriyle geliştirilen ÇAK uygulamasının kısa zamanda Alanya’da ilgiyle karşılandığını kaydetti. Rektör Kalan’a destekleri için teşekkür eden Çelik, "ÇAK uygulaması ile Alanya’da hem israfın önüne geçmeyi amaçlıyoruz hem de kullanıcıların piyasadan daha uygun fiyata indirimli ürünler almasını sağlıyoruz. ÇAK uygulamasını Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz" dedi.

"ÇAK, Alanya’da kabul görüyor"

ÇAK uygulamasının sosyal sorumluluk yönünün ALKÜ tarafından desteklendiğini ifade eden Rektör Kalan, topluma fayda sağlayan bir projenin ALKÜ’den çıkıyor olmasının sevindirici olduğunun altını çizdi. Rektör Kalan, "Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 2021 raporuna göre gıda israfının en fazla yaşandığı ülkeler arasında Türkiye’de yer alıyor. Türkiye’de 2020’de yapılan araştırmada her yıl 18,1 milyon ton gıda israf edildiği belirtiliyor. Rapora göre, Türkiye’de günlük 4,9 milyon ekmek israf ediliyor. En çok kayıp yüzde 50 ile meyve sebzede yaşanıyor. Bunun ekonomik olarak hem cebimize hem de ülkemize bir maliyeti oluyor. ÇAK uygulamasının bir yönü ise bunu önlemeyi amaçlıyor" şeklinde konuştu.

Kalan, projeyi geliştiren ve ilerlemesini sağlayan ALKÜ’lü akademisyen ve öğrencileri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.