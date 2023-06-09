Türk edebiyatının sevilen isimlerinden olan Cahit Zarifoğlu, Erzurum’daki tarih ERGES konağında anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Hanifi İspirli, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan ve Yedi Güzel Adam’dan birisi Zarifoğlu’nun, soyadı gibi naif ve ince ruhlu bir şair olduğunu dile getirerek, “ Hem onu anmak hem de şiirlerini okuyup anlamak için bu tarihi konakta bir araya geldik. Özellikle gençlerimize, edebiyatımızın ve fikir dünyamıza ciddi katkısı olan değerlerimizi anlatmamız gerekiyor.” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ERGES Konağı’nda yapılan programa ilgi oldukça fazla oldu. Şiir dinletisinden önce Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr Abdülkerim Dinç Cahit Zarifoğlu nun şiirini anlattı. Ergün Engin, Ziya Kibar ve Ali Köseoğlu Cahit Zarifoğlu şiirlerinden örnekler okudu. Vefat yıldönümü dolayısıyla ayrıca Mevlana İdris Zengin in hayatını kısaca M. Hanefi İspirli anlattı ve şiir okudu. Programda ayrıca ney dinletisi vardı.

Cahit Zarifoğlu kimdir?

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, 1 Temmuz 1940 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Babası Niyazi Bey ve annesi Şerife Hanımdır. Genç yaştaki okuma sevdasının yanı sıra resim yapmayı ve Kur’an-ı Kerin okumayı çok sevmiştir. Cahit Zarifoğlu’nun Yedi Güzel Adam şiiri başta olmak üzere çok sevilen birçok eseri vardır. Cahit Zarifoğlu sözleri ve şiirleri ile günümüzde hala hayat bulan en değerli şairlerden birisidir. En güzel, kısa, uzun Cahit Zarifoğlu şiirleri ve sözleri en çok araştırılan ve sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yer almıştır