Yeşilay Niğde Şubesi’nce Bor ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

Bor ilçe merkez ile belde belediye başkanları ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, bağımlılığın bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu söyledi. Son yıllarda sentetik uyuşturucu kullanımının arttığına değinen Vali Çelik, 2023 yılında sentetik uyuşturucu nedeniyle dünyada ölen kişi sayısının 207 bin olduğunu söyledi.

“Bağımlılıkla mücadelede en önemli adım, farkındalık oluşturmak”

Vali Çelik, “Toplumumuzun geleceğini tehdit eden bağımlılıkla mücadelede, koordinasyonumuzu güçlendirmek ve ortak bir bilinç oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Bu eğitim programı, ilçemiz genelinde yürütülen çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor. Bağımlılık, sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir yaradır. Özellikle gençlerimizi hedef alan bağımlılık türleri, geleceğimizi tehdit etmektedir. Ancak bu mücadelede yalnız değiliz. Bugün burada bulunan siz değerli katılımcılar, köy ve kasaba muhtarlarımız, kurum ve kuruluş temsilcilerimizle birlikte, güçlü bir iş birliği ile bu sorunu aşabileceğimize inanıyoruz. Bu süreçte Yeşilay’ın yapmış olduğu çalışmaların da ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bağımlılıkla mücadelede, Yeşilay’ın yürüttüğü farkındalık faaliyetleri ve topluma sağladığı destekler, bu sorunun çözümüne büyük katkılar sağlamaktadır. Yeşilay’ın bu konudaki emeklerini yürekten destekliyor ve hepimizin aynı amaç doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceğine inanıyorum.

Bağımlılıkla mücadelede en önemli adım, farkındalık oluşturmak ve bu soruna karşı toplumsal duyarlılığı artırmaktır. Bu kapsamda, bugün burada gerçekleştireceğimiz eğitim, bizlere bu konuda yeni bakış açıları kazandıracak ve birlikte hareket etmemiz gereken yolları daha net bir şekilde ortaya koyacaktır.” dedi.

“Bağımlılığa karşı mücadelede herkes elini taşın altına koymalı”

Uyuşturucu bağımlılığının sadece kullananı değil, ailesini ve çevresini de son derece olumsuz etkileyen bir hastalık olduğunu ifade eden Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız ise şunları söyledi: “Günümüzde ülkemizde ve tüm dünyada önemi her geçen gün artan bu karmaşık, çok boyutlu ve giderek yaygınlaşan soruna karşı, toplumun tüm kesimlerini içine alan bir mücadele gerekmektedir. İşte bu mücadelede ilçemizde yerel yönetimlere, kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşmektedir. Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesinde ise ’Toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak’ nihai amaç ve bu nihai amaca yönelik gösterge ve hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda yapacağımız eylem planında hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara ‘Bağımlılıkla Mücadele’ eğitimi verildi.