2004 yılında vefat eden Rock müziğin efsane isimlerinden Cem Karaca, İzmit’te gerçekleştirilen programda anıldı. Programda, Moğollar grubundan ünlü müzisyen Cahit Berkay ve Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca da yer aldı.

2004 yılında vefat eden Rock müziğin efsane isimlerinden Cem Karaca, İzmit’te gerçekleştirilen programda anıldı. Programda, Moğollar grubundan ünlü müzisyen Cahit Berkay ve Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca da yer aldı.

Moğolların şarkılarıyla açılışın yapıldığı programda, 2004 yılında vefat eden Rock Müziğin efsane ismi Cem Karaca da unutulmadı. Cem Karaca’ya ait müziklerinde dinlenildiği programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Cem Karaca’nın bütün şarkıları muhteşem. Başka bir yetenek, başka bir üstat. Bütün şarkıları hepimizin hep kulağında. Nerede onun şarkılarını duysak hep tempo tuttuğumuz ya da eşlik ettiğimiz çok kıymetli eserleri var" dedi.

"Çok iyi dosttuk"

Cem Karaca ile beraber birçok esere imza atan Moğollar grubundan ünlü müzisyen Cahit Berkay , "Bu programla o günlere gittim. Cem Karaca’nın hem bestekarlığı hem de sözleri içten ve biraz da yanıktır. Onu gerçekten çok özlemişim. Programda bir an daldım, o günlere geri gittim. Biz beraber çalışıyorduk ama hepsinden önce çok iyi dosttuk, çok iyi arkadaştık" şeklinde konuştu.

"O şarkıyı anneme yazmış"

Moğollar grubunda yer alan Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ise "Gel Efendim Gel Şarkısı, Cem Karaca’nın Moğollar döneminden bir şarkı. O şarkıyı anneme yazmış aslında. Yıllar sonra da Moğollar albümünde o şarkıyı benim söylemem nasip oldu. Enteresan bir anısı var benim için. İşte bu şarkıyı en böyle üretken olduğu dönemlerde çıkardı. Yine anılarımız canlandı. Bu ekiple aynı anda sahnede olmak zaten büyük keyif. Bir de üstüne üstlük bir Cem Karaca şarkısıyla izleyiciyle ve dinleyiciyle buluşmak benim için çok başka bir gurur. Aslında bana çok iş düşmüyor konserlerde. Ben başlıyorum insanlar zaten söylemeye devam ediyor. İnsanlar öyle biliyor, öyle gönüllerine kazımışlar o şarkıları" diye konuştu.