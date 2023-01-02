DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi 53 Beyaz Masaya gelen çağrıyı Başkan Dr. Faruk Özlü cevapladı. Özlü, yaralı köpek ihbarına ekiplere yönlendirerek tedavi edilmesini sağladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi 53 Beyaz Masaya gelen çağrıyı Başkan Dr. Faruk Özlü cevapladı. Özlü, yaralı köpek ihbarına ekiplere yönlendirerek tedavi edilmesini sağladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bahçeşehir ek hizmet binasında bulunan 153 Beyaz Masa birimini gezerek çağrılara cevap verdi. Kervan mevkiinde bir aracın yavru köpeğe çarptığı ihbarını alan Başkan Özlü, Veteriner İşleri Müdürlüğünün nöbetçi ekiplerini olay yerine sevk etti. Kısa sürede Kervan mevkiine ulaşan ekipler yaralı köpeği alarak Hayvan Konukevine getirerek tedavi ve bakımlarını yaptılar. Bir süre hayvan konukevinde misafir edilecek olan köpek tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.