Mudanya Belediye Meclisi’nin haziran ayı oturumu, MUDAŞ Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi. Çağrışan-Göynüklü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile Kırsal Yerleşme Alanı İçerisinde Kalan Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Mudanya İlçesi Bademli Bölgesi Uygulama İmar Planı haziran ayı belediye meclis toplantısında kabul edilerek Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.

2019 yılında mahkeme tarafından iptal edilen Çağrışan-Göynüklü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmaları tamamlanırken, 722 hektarlık alanı kapsayan planların, bir daha iptal edilmemek üzere hazırlandığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Tamamı şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun hazırlandı. Kamusal alanlar oluşturulurken, köy dokusu gözetildi. Yol açılamayacak eğimli alanlarda düzenlemeler yapılarak çözümler üretildi. Mudanyamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.