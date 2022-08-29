TREDAŞ Çağrı merkezi çalışanlarına motivasyon etkinliği düzenlendi.

TREDAŞ Çağrı merkezi çalışanlarına motivasyon etkinliği düzenlendi.

TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) ile AssisTT arasında imzalanan çağrı merkezi hizmet sözleşmesinin yıl dönümünde çalışanlar için motivasyon etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Çağrı Merkezi çalışanlarının yanı sıra TREDAŞ il yöneticileri ve AssisTT yöneticileri de katıldı.

“Van’daki ekip arkadaşlarımızın da katkılarıyla müşteri memnuniyetinde zirvede kalmaya devam edeceğiz”

TREDAŞ Çağrı Merkezi Yöneticisi Ömer Yalçın yaptığı açıklamada, Trakya bölgesindeki 2 milyonu aşkın kullanıcıya sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunma hedefiyle var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Van’daki ekip arkadaşlarının da katkılarıyla müşteri memnuniyetinde zirvede kalmaya devam edeceklerini belirten Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: “Alo 186 Çağrı Merkezi ekibinin üstün gayretleri ile birçok kulvarda zirvede olmamız ve 1. yıl dönümü sebebi ile hazırladığımız yaz etkinliğinde çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Bizi yalnız bırakmayan, destekleyen tüm arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize teşekkürlerimi iletiyorum.”