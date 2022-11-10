Talasgücü Belediyespor’da kaleci Çağrı Can Tanrıbilir ligin ilk yarısında forma giyemeyecek.

Talasgücü Belediyespor’da kaleci Çağrı Can Tanrıbilir ligin ilk yarısında forma giyemeyecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor’da kaleci Çağrı Can Tanrıbilir’in durumu netleşti. Ankara T.K.İ. ile oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Çağrı Can Tanrıbilir, sağ ayak üst adale ve tendonunda yırtık oluştuğu için ligin ikinci yarısında forma giyebilecek.

Tecrübeli kaleci Yozgat 1959 FK, Hacılar Erciyesspor, Niğde Belediyespor, Sincan Belediyespor, Kırıkkale Yaşihanspor, Osmancık Belediyespor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor maçlarında da forma giyemeyecek. 1989 doğumlu oyuncu bu sezon sarı lacivertli forma ile 4 maçta görev almıştı.