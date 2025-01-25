Çağlayan’da inşaat çalışmaları sırasında bir binada titreşimden kaynaklı çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri olaya hızla müdahale ederek bina sakinlerini tahliye edip, durumu kontrol altına aldı.

Kağıthane’deki planlı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli olduğu tespit edilen binalar kontrollü şekilde yıkılarak dönüştürülüyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki binaların riskli olduğu tespit edilerek yıkım ruhsatı verildi. Binaların yıkılmasının ardından 5 Kasım 2024’te yapı ruhsatı düzenlendi.

Kağıthane Belediyesi ekiplerinin incelemeleri neticesinde; inşaat çevresindeki binaların dolgu zemine inşa edildiği, 1999 yılından önce yapıldıkları için binaların oldukça eski olduğu, ekonomik ömrünü tamamladıkları ve bu nedenlerle çevredeki inşaat çalışmalarından etkilenebilecekleri tespit edildi. İnşaat alanı çevresinde bulunan bina sahiplerine, alanda bir inşaat çalışması yapılacağı, bu nedenle kendi binalarının sağlamlığını kontrol ettirmeleri için belediyeye müracaatta bulunmaları gerektiği 13 Aralık 2024 tarihinde tebliğ edildi. Tespit ve tebliğ işlemlerinin ardından alanda inşaat çalışmaları başlatıldı.

Çevredeki bina sahiplerinin belediyeye herhangi bir müracaatta bulunmadıkları anlaşılırken, Kağıthane Belediyesi alanda düzenli kontrollerini gerçekleştirdi.

İnşaat sahasında fore kazık çalışmaları yapılırken, titreşim nedeniyle çevredeki bir binada çatlaklar meydana geldi. Kağıthane Belediyesi yaptığı incelemelerin ardından binayı tahliye etti. Binada bulunan 4 dairenin sakinlerinin civardaki otellere yerleştirildiği öğrenilirken, hasar oluşan bina ve çevresi güvenlik çemberine alındı.