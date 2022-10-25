Çanakkale Biga Belediyesi’nin Abdiağa Köyü’nde bulunan mesire alanı bölgesinden başlayan ve orman içinde devam eden trekking projesinde çalışmalar tamamlandı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı açıklamada, doğa severlerin yeni adresi Abdiağa Çağlayan Trekking projesinin 30 Ekim Pazar günü yapılacak olan ‘Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü’ ile açılacağını söyledi.

Çanakkale Biga Belediyesi’nin Abdiağa Köyü’nde bulunan mesire alanı bölgesinden başlayan ve orman içinde devam eden trekking projesinde çalışmalar tamamlandı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı açıklamada, doğa severlerin yeni adresi Abdiağa Çağlayan Trekking projesinin 30 Ekim Pazar günü yapılacak olan ‘Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü’ ile açılacağını söyledi.

Biga Belediyesi’nin Abdiağa Köyü’nde bulunan mesire alanı bölgesinden başlayan ve orman içinde devam eden trekking projesinde çalışmalar tamamlandı. Bu çerçevede Biga’da doğa ve fotoğraf severlerin yeni rotası olan Çağlayan Trekking Projesi 30 Ekim Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü isimli programla açılacak. Yürüyüş sonunda gerçekleşecek çekilişle kamp çadırı, doğa yürüyüşü batonu, paslanmaz çelik termos, trekking çantası ve katlanır kamp sandalyesi gibi sürpriz hediyeler verilecek.

Proje ve yürüyüş programı hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, “İki yıl kadar süren bir pandeminin ardından halkımızda oluşan doğaya özlem çok arttı. Biga’da kişi başına düşen yeşil alan olarak biz birçok ilçe ve ile göre şanslıyız. Bu çerçevede elimizdeki Çağlayan bölgesi adeta saklı bir cennet olarak bizi bekliyor. Doğal yapısı ve çağlayanı ile harika bir yer olan parkura, mesire alanımızın bitişinden başlayan ve çağlayana kadar giden yere dokuya uygun 10 adet ahşap köprü yaptık. Doğa ve fotoğraf severlerin rahatlıkla ve keyifli bir şekilde yürüyüşlerini yapmaları için güzergahı tamamladık. Çağlayanın oraya seyir teraslarımızı ve kamelyalarımızı yaptık. Vatandaşlarımız burada piknik yapıp, dinlenip güzel vakit geçirebilir. Çağlayandan devam ederek Işıkeli Köyü yoluna çıkıp, yol üzerindeki Zeynep Mutlu ormanından devam ederek Seyir Terasına ulaşılan 5 bin metrelik yolu Biga’mıza kazandırdık. İnşallah 30 Ekim Pazar günü Kent Konseyimizin organizasyonuyla güzel bir trekking yani doğa yürüyüşü yapacağız. 29 Ekim’de gündüz programlarımızla beraber akşamında Belediye Meydanımızda Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konserimiz var. Cumhuriyet Bayramımızın ertesi günü Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü isimli programımızla projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Ben tüm Bigalı hemşehrilerimizi ve doğa severlerimizi yürüyüşümüze davet ediyorum” açıklamasında bulundu.