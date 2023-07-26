Ortahisar Belediyesi şirketi ORKENT tarafından yürütülen Çağlayan Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi mahalle sakinlerine tanıtıldı.

Çağlayan Mahallesi Muhtarı Adem Yılmaz ile çok sayıda mahallelinin katıldığı proje sunumunda Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve ORKENT Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yaylalı ile Ufuk Hoş vatandaşlardan gelen soruları cevaplandırdı.

Proje tanıtımı öncesi bir konuşma yapan Başkan Genç, Çağlayan Kentsel Tasarım Projesi’nde amaçlarının Çağlayan’ı görüntü kirliliğinden kurtararak, mahallelileri daha konforlu bir yaşama ve yüksek standartlara kavuşturmak olduğunu dile getirdi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çağlayan’ın çok daha güzel bir hale geleceğini kaydeden Başkan Genç, “Çağlayan’da uzunca bir süre kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar oldu. Ama Ortahisar Belediyesi kurulduktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde bakanımıza siz Çömlekçi’ye odaklanın Çağlayan ve Pelitli gibi birleşen beldelerimizi biz devam ettirelim diye görüş bildirdik. Ve bakanımızla mutabakata vararak bu işi biz devraldık. Amacımız, derdimiz bu güzide yerimizi daha güzel bir hale getirmek. Görünür bir yerde olan bölgemiz burası. Daha önceden 12 mahalleden oluşan bir belde belediyesiydi. Buradaki siz kıymetli hemşehrilerimize daha güzel standartta yaşam sunabilmek ve tamamen buranın siluetine, atmosferine uygun bir proje ortaya koyabilmek için; hem belediye iradesi olarak hem de ORKENT olarak arkadaşlarımızla beraber epeyce çalıştık. Buradaki hak sahiplerinin yüzde 80’ine ulaştık. Birebir de görüşmeler yaptık. Vatandaşlarımız bizden ne talep ediyor, ne arzu ediyor, bunu öğrendik. Projemiz üzerinde epeyce çalıştık ve size sunabileceğimiz bir hale getirdik. Projemizde hangi alanda ne yapılmak isteniyor siz de görün istedik ve fikirlerinizi alalım istedik. Derdimiz Çağlayanımızı daha güzel bir hale getirmek ve Çağlayanlılara daha üst standartta bir şeyler sunabilmektir” dedi.

“Tüccar mantığıyla bu işe bakmıyoruz”

Projede öncelikli hedeflerinin Çağlayan’da yaşamak isteyen mahalle sakinlerinin konut ve ticaret alanı talebinin karşılanması olduğuna vurgu yapan Genç, “Biz bir belediyeyiz, bir kamu kurumuyuz, yani tüccar mantığıyla bu işe bakmıyoruz. Mevcut hali Çağlayan’a yakışmıyordu. Birinci amacımız burada yaşamak isteyenlere konutlarını tahsis ederek yine burada yaşamalarını sağlamaktır. Çünkü bir dönüşüm yapıyorsunuz, mülkiye haklarıyla ilgili bir tasarrufta bulunuyorsunuz, birinci amacımız burada yaşamak isteyen vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak. Ondan sonra da diğer ünitelerimizle beraber Çağlayanımızı daha mamur bir hale getirmek. Projemizin 1. etabını çalıştık ve şimdi size sunacağız. Büyükşehir Belediyemizle de bunu paylaştık. Kendi içimizde bir mutabakatımız var. İnşallah bu projemiz sona erdiğinde daha güzel bir Çağlayan’da yaşamaya devam edeceksiniz” diye konuştu.

“Çağlayan’ı çok değerli yapmak istiyoruz”

Projeyle ilgili teknik konularda açıklamalarda bulunan ORKENT Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Ufuk Hoş ise, Kentsel Tasarım Projesi’nin DSİ’nin dere taşkın koduna uygun olarak zeminden 3 metre yukarıda olacak şekilde yapılacağını ifade ederek, “Çağlayan, Trabzon’un giriş kapılarından bir tanesi. Kültür Bakanlığı tarafından da burası 1. derece turizm bölgesi olarak belirlenmiş. O nedenle bu bölge çok önemli. Biz Çağlayan’ı çok değerli yapmak istiyoruz. Bozulmuş konut yapılarını kentsel dönüşümle düzeltmeyi ve size de daha konforlu bir hayat getirmeyi amaçladık. Birincisi Çağlayan’da ticaret potansiyeli var. Bu ticaret potansiyelini bu yol aksı boyunca devam ettireceğiz. Diğeri de görüntü kirliliğiyle vatandaşı karşılaştırmamak için arka bölümde yeşil aksın üzerinde küçük bir kasaba organize etmeye çalıştık. Daha çok bir mahalle dokusu ortaya çıkacak. Çocuklarınızı dışarıya bıraktığınızda trafikle hiç karşılaşmayacakları bir tasarım öngördük. Bakkala ekmek almaya giderken hiçbir araçla karşılaşmayacaklar. Mümkün mertebe kim nerede kalmak istiyorsa oraya özgü tasarımlar geliştirdik. Proje kapsamında 2+1, 1+1, 3+1 konutlar ve dükkânlar yapılacak. Çağlayan’da bir problem var. Taşkın kodu dediğimiz bir sorun var. Siz şu anda sıfır kodundaysanız, taşkın kodu 3 metre yukarda. Bütün yapıları 3 metre kaldırmak zorundayız. Şu gördünüz yerden 3 metre yukarıda olacak ana tabye artı tamamen otoparklarla çevrili olacak. Dere taştığında bu bölge sular altında kaldığı için DSİ bu koda imar izni vermiyor” şeklinde konuştu.

“Büyük konut isteyen fiyat farkını ödeyecek”

Vatandaşlardan gelen bir soruyu cevaplandıran Başkan Genç, hak sahiplerine konutlarının büyüklükleriyle orantılı şekilde konut tahsis edileceğini belirterek, “Vatandaşımızın metrekaresi neyse, onunla eşit olarak bir dairesine bir daire verecek şekilde ayarlayacağız. Birinci amacımız dairesi kaç metrekareyse ona da aynı büyüklükte daire oluşturabilmektir. Belediyenin işi ve görevi budur. Sizin 80 metrekare bir daireniz varsa, biz size yine 80 metrekare daire vereceğiz. Belki bu dairenin fiyatı projede 1,5 ya da 2 milyon TL’ye çıkacak biz buna bakmıyoruz. Aynı büyüklükteki daireyi size vereceğiz. Bazılarının evi diyelim ki 30 metrekare ama adam büyük daire almak istiyor. O nedenle bunu seçenekli yaptık. 1+1, 2+1 ve 3+1 de var. Eğer vatandaş kendi evinden daha büyük bir evi seçerse ondan da fark parasını alacağız” ifadelerini kullandı.