Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boluspor’da kaptan Çağlar Şahin Akbaba, "Bu ana kadar takım oyunu anlamında güzel gelişmeler kat ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu sene kendi oyun mantalitemizi yerleştirip, güzel bir oyun sergileyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 2. etap kamp çalışmalarını bitirdi. Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kendi tesislerinde kamp dönemini geçiren kırmızı-beyazlı ekip, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı. Boluspor, Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın kaptanı Çağlar Şahin Akbaba ise kamp sürecini değerlendirdi. Takımın yeni bir oyun tarzı oluştuğunu ifade eden Akbaba, kamp döneminin çok iyi geçtiğini belirterek, "Evet sezona başladık. Bir 20-25 günlük süreç oldu. Kampın ikinci etabındayız, takım halinde çalışmalar güzel gidiyor. Katılım çok iyi, hocanın kendi futbol mantalitesi, kendi taktiği doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ana kadar takım oyunu anlamında güzel gelişmeler kat ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu sene kendi oyun mantalitemizi yerleştirip güzel bir oyun sergileyeceğimizi düşünüyorum. Kamp dönemini de inşallah sakatlıksız bir şekilde bitiririz. İnşallah sezona iyi bir başlangıç yaparız. Şu anlık her şey olumlu gidiyor diyebilirim” dedi.

"Yeni bir oyun şablonu yerleştirmek kolay değil"

Sezon öncesi çalışmalara başlamanın kendileri için avantaj olduğunu ifade eden 28 yaşındaki kaleci, "Yeni bir oyun şablonu yerleştirmek kolay değil. Bu tabii ki de zaman istiyor ama sezon başından çalışmalara başlamamız bir avantaj oldu. Şu anda her şey olumlu gidiyor. Ufak tefek hatalar oluyor onları kendi aramızda çözüyoruz oyun içinde. Zaman gerekiyor ama ben bu sene bizim için her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Oyun anlamı için taraftarın da hem anlayışını bekliyorum hem de daha büyük zevk alacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.