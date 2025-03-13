Çağın yeni hastalığı olan ve ‘internetten hastalık arama hastalığı’ olarak tanımlanan siberkondri, beraberinde psikolojik sorunları getiriyor. Hekimler yerine internetten cevap arayan vatandaşların kaygı yönetimi zorlaşıyor.

Sivas Medicana Hastanesinde görev yapan Uzman Psikolog Duhan Töre, çağın en büyük hastalıklarından birisi olan siberkondri’ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastalık belirtileriyle ilgili internetten arama yapan insanların edindikleri bilgilerle hasta oldukları düşüncesiyle kaygılandığını belirten Töre, uzmanlara başvurmadan kendi kendilerine yanlış tanı ve teşhis koyabilmekte ve yanlış tedavi yöntemlerine başvurabildiklerini söyledi.

"Hastaların kaygı yönetimi zorlaşan bir boyuta ulaşıyor"

Bu hastalığın beraberinde psikolojik sorunları getirebildiğini ifade eden Töre, "Siberkondri; insanların internet ortamında hastalık araştırması, kendilerine tanı koymaları, belirtileri incelemeleri ve bunlarla beraber tedavi yöntemi araştırmalarına kadar giden süreçtir. İnternet ortamının kolay erişilebilir olması, az maliyetli olması, hekime ulaşmaktan çok daha kolay olmasıyla beraber istediğimiz her saatte tüm sorularımıza yanıt bulabiliyoruz. Fakat aldığımız bilgiler doğru ve yanlış olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hastaların kaygı yönetimi daha da zorlaşan bir boyuta ulaşıyor. Hekime gitmek yerine kendi kendilerine tanılarını koyup süreçlerini devam ettirmekteler. Kaygı seviyeleri çok yükseldiği için psikolojik olarak zorlanmalar başlamakta. Anksiyetik olarak bir artış gözlemlenmekte ve kişinin sosyal hayatı zarar görmekte. Sürekli olarak hastalık araştırması ile birlikte kendilerini iyi hissetme oranı giderek azalmakta. Sürekli olarak ‘Kalbim çarpıyor, Akciğerimde bir problem mi var, Başım ağrıyor beyin kanaması mı geçiriyorum, kalp çarpıntım var kalp krizimi mi geçiriyorum?’ gibi şüphe ve kaygıların artmasıyla beraber kendilerinde çok yüksek boyutta hastalıkların olduğunu düşünmekteler" dedi.

"Psikoterapi alarak süreci rahatlatabiliriz"

Bu süreçte hekime başvurmaların azaldığını söyleyen Duhan Töre, "Vatandaşlar, hastalıklarından korkmakta veya hekime inanmakta güçlük çekmekte. Böylelikle git gide uzaklaşmakta ve bu durumu kendi içerisinde yaşamakta. Hekimlerin yapmış olduğu muayene ve tetkikler doğrultusunda aldıkları sonuca ikna olmama durumu çok sık şekilde devam ediyorsa, farklı hekimler deneme süreci var ise psikolojik olarak bir süreç yaşıyor olabiliriz. Bu anlamda psikoterapi alarak süreci rahatlatabiliriz, hayat kalitemizi artırabiliriz" şeklinde konuştu.