Çağfen Kariyer Zirvesi’nin 4’üncüsü yoğun bir katılım ile Taşbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Zirveye katılan, alanında başarılı çalışmalara imza atan Çağfen mezunları tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Çağfen Koleji öğrencileri ve mezunları dördüncüsü düzenlenen Kariyer Zirvesi’nde yeniden bir araya geldi. Zirveye katılan Çağfen mezunları tecrübelerini ve öğrencilik yıllarından okul anılarını öğrencilerle paylaştı. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da düzenlenen zirveye öğrencileri, ebeveynler ve Çağfen mezunları katıldı.

Çağfen mezunları öğrencilere tecrübelerini aktardı

Moderatörlüğünü Soner Yüksel’in yaptığı zirvede Çağfen Koleji mezunu olan Gıda Mühendisi Ayşenur Pelin Güneş, Avukat Emre Ulutaş, Akademisyen Berk Can Yücel, Mimar Barış Aydoğan, Öğretmen Hande Yüce ve İşletmeci Nazlıcan Esen öğrencilerle deneyimlerini paylaştı, öğrencilerinin sorularını cevaplayarak tavsiyelerde bulundu.

Mezunların başarıları öğrencilere ilham veriyor

Çağfen Kolejinde 4’üncüsü gerçekleştirilen Kariyer Zirvesi programında, Mezunlarının başarıları öğrencilere ilham kaynağı olurken farklı bakış açıları da kazandırdı. İş dünyası ile öğrenciler arasında köprüler kurulması ve sektörün beklentilerinin farkına varılmasının yeni dünya düzeninde oldukça önemli olduğunu vurgularken Kariyer Zirvesi etkinliğin de öğrencilere tam olarak bu fırsatı sunduğunu belirtildi.