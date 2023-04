Çağfen Koleji tarafından 4’üncüsü düzenlenen "Kadın Eli" töreninde Eskişehir’e değer katan ve kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atan kadınlara plaketleri takdim edildi.

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden dolayı ertelenen Çağfen Koleji ve Çağfen Koleji Okul Ailesi Birliği’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği "Kadın Eli" töreni Eskişehir’de alanlarında yaptıkları çalışmalarla öncü olan kadınların katılımı ile gerçekleştirildi. Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene, iş, eğitim, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

“Başarıları, azimleri ve hayalleri ile tüm topluma ilham veriyorlar”

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, her yıl 8 Mart Dünya Kadınları Günü nedeniyle mart ayında gerçekleştirilen töreni, bu yıl deprem felaketi nedeniyle mart ayında yapamadıklarını ifade ederek, “başarıları, azimleri, hayalleri ile tüm topluma cesaret ve ilham veren tüm kadınlara teşekkür ediyoruz. Her yıl düzenlediğimiz bu anlamlı etkinliğimizde bu yıl da Eskişehir’imize değer katan, alanlarında öncü olan kadınlara saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

“Hayatımda unutamayacağım iz bıraktılar”

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Çağfen Koleji yönetimi, Okul Aile Birliği, öğretmenleri ve öğrencileri ile tek yürek oldular. Biz ne yapabiliriz diye saymakla bitiremeyeceğim büyük bir çaba gösterdiler. Şehrimize gelen depremzede öğrencilerin sırt çantalarını ve kırtasiye masraflarını karşıladılar. Türkiye’ye örnek bir çalışma yaparak ihtiyaç sahipleri için depo kurdular. Mobilya ve beyaz eşya başta olmak üzere bütün ihtiyaçlarını karşıladılar. Yunus’un şehrinde Yunus’un halkının yaraları ne kadar çabuk sarabileceklerini gösterdiler. Bugün kadınları yürekten kutluyorum. Burada kadınlar hayata dokundu, kadınlar ile birçok sorun aşıldı ve burada olan bütün hanımefendileri saygıyla selamlarken kadınlarımızı tekrar yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Plaketler törenle takdim edildi

Törende Akademisyen Kategorisi’nde Prof. Dr. Semra Günay, Bürokrat Kategorisi’nde Figen Engin, Gazeteci Kategorisi’nde Meltem Karakaş, Genç İş İnsanı Kategorisi’nde Sema Mihaliç, İş İnsanı Kategorisi’nde Meral Bursalı, Okul Aile Birliği Kategorisi’nde Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliği, Okul Müdürü Kategorisi’nde Zehra Doğan, Sağlıkçı Kategorisi’nde Nermin Çalışkan, Sanatçı Kategorisi’nde Simay Pala, Sporcu Kategorisi’nde Esmanur Sönmez, STK Yöneticisi Kategorisi’nde Neziha Bilen, Yerel Yönetici Kategorisi’nde Derya Can ve Birsen Canbaz, Onur Kategorisi’nde de Pervin Töre ödüle layık görüldü ve plaketleri takdim edildi.