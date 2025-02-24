Balıkesir 2025 yılı Kulüpler arası Halk Oyunları İl birinciliği müsabakaları Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleşti. Çağdaş Balıkesir Spor Kulübü Geleneksel Erkek Dalda ve Geleneksel Kadın Dalda da 1.nci oldu. Düzenlemeli Dalda ise 1. Olarak 3 kategoride de en önde yer aldı ve salonunda gününde en yüksek puanını alan Çağdaş Spor kulübü oldu.

Balıkesir Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmalarında Çağdaş Spor Kulübü 3 farklı dalda birincilik elde ederek Balıkesir il düzeyindeki yarışmalarda üstün performansını bir kez daha kanıtladı. Bu başarı sporcuların ve antrenörlerin yoğun emeğinin bir sonucu olarak kayıtlara geçti. Bu önemli başarının ardından şimdi gözler bölge yarışmasına çevrildi. Bölge finallerinde de daha falan çalışarak daha güçlü çıkarak Balıkesir’i en iyi şekilde Türkiye finallerinde temsil etmeyi hedefliyor. Çağdaş Balıkesir Spor Kulübü’nün bu başarısı şehirdeki spor camiasını gururlandırdı. Tüm Spor severler, bölge yarışmalarında da kulübün başarısını desteklemek için şimdiden heyecanla bekliyor.