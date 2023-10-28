Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Gençler Ligi (BGL) B Grubunda mücadele eden Çağdaş Bodrumspor, TED Ankara Kolejlileri konuk edecek.

Ligde 3. hafta mücadelesinde 29 Ekim Pazar günü Bitez Mahallesi’ndeki Bodrum Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma öncesi hafta boyunca hazırlıklarını sürdüren Çağdaş Bodrumspor, son antrenmanını ise bugün gerçekleştirecek. Pazar günü Saat 14.00’da başlayacak Çağdaş Bodrumspor ile TED Ankara Kolejliler maçı TBF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Basketbol Gençler Ligi (BGL) B Grubunda ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Tofaş ile karşılaşan Çağdaş Bodrumspor, mücadeleden 96-78 mağlup ayrılmış, ikinci haftayı ise bay geçirmişti.