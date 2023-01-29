Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden Çağdaş Bodrumspor, sahasında konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesporu 78-66 mağlup etti. Bodrumun takımı ligde 2’nci sıraya yükselerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden Çağdaş Bodrumspor, sahasında konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesporu 78-66 mağlup etti. Bodrumun takımı ligde 2’nci sıraya yükselerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Türkiye Basketbol Ligi 17. hafta karşılaşmasında Çağdaş Bodrumspor, Bodrum Spor Salonu’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Maçın ilk çeyreğini 15-14 üstün tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, soyunma odasına 35-31 önde girdi. Karşılaşmanın 3’üncü çeyreğinde Çağdaş Bodrumspor 59-46’lık üstünlüğüyle son periyota avantajlı girdi. Turuncu-lacivertli ekip son çeyrekte maçı 78-66’lık skorla yenerek taraftarına büyük galibiyet hediye etti. Karşılaşmada Çağdaş Bodrumspor’da Christopher ve Hakan 17 sayıyla maçın en skorer isimleri oldu. 17’nci hafta sonunda Çağdaş Bodrumspor ligde 14’üncü galibiyetini alırken, puanını 31’e çıkardı ve 2’nci sıraya yükseldi. Çağdaş Bodrum şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Mersin Büyükşehir Belediyesi ile arasındaki 1 puanlık farkı korudu.