Basketbol Süper ligin yeni ekibi Çağdaş Bodrumspor evindeki ilk maçında ligin güçlü ekibi A. Efes ile karşılaşacak. Ligin ilk maçını deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Çağdaş Bodrumspor, 8 Ekim Pazar günü Menteşe salonunda saat 15.30’da karşılaşacak.

Basketbol süper ligde ilk defa süper ilgi takımı izleme şahsı bulacak Muğlalılar, Menteşe spor salonundaki karşılaşma öncesi tüm kombine biletleri satı aldı. Kendi evlerindeki maç öncesi Muğlalı basını ile bir arya gelen Kulüp Başkanı Dağlarca Çağdaş, Muğlalıları ilin tek basketbol süper lig ekibi Çağdaş Bodrum’u desteklemeye davet etti.

Basketbol Süper ligin yeni ekibi Çağdaş Bodrumspor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar, fikstür olarak ilk maçlarda zorlu rakipler il karşılaşacaklarını belirterek, “Bu zorlu fikstürde elimizden gelenin en iyisini yaparak bölgemizi temsil etmeye çalışacağız. Süper ligde yeni bir kulübüz. İlk maçımızda Fenerbahçe ile karşılaştık. Yarın da (Pazar) ligin iyi ekiplerinden A. Efes ile karşılaşacağız. Menteşe spor salonunda oynayacağımız maçın tüm biletlerinin satıldığını biliyoruz. Seyircimizin desteği ile güzel bir oyun ile elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Ligin yeni bir ekibiyiz. Gönül ister ki bu ligde şampiyon olmak. Ama biz yeni bir ekibiz ve ilk hedefimiz bu yıl ligde tutunmak” dedi.

Basketbol Süper lig iç saha maçlarının tamamını Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe salonunda yapacaklarını belirten Kulüp Başkanı Çağlar, “Maçlarımızı Menteşe salonunda oynayacağımız şampiyon olduğumuz Mayıs ayının sonunda belli olmuştu. Biz o günden bu yana bir süreç yönetiyoruz. Hem Bakanlık, hem Federasyon ile yürütülen süreçte Bodrum’daki salonun kapasitesinin büyütülmesine yönelik. Bununla ilgili prosedürler biraz gecikti diyebilirim. Federasyondan bir yıllık bir imtiyaz istemiştik. Bu kabul görmedi. Bodrum’a seyirci kapasitesi yüksek bir kapalı spor salonuna ihtiyacının bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü Bodrum’da çok fazla spor kulübü olmaya başladı. Hem de altyapılar ile birlikte mevcut salon yetmez duruma geldi” dedi.