Bodrum’un iki sezon üst üste iki lig birden geçip büyük bir başarı elde eden Çağdaş Bodrum Spor, Süper Lig yolundaki hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Ligi Adıgüzel Sezonu’nda takımı şampiyonluğa taşıyan oyunculardan Mehmet Özdoğan, Yiğit Baran Sarıkaya, Erdem İlter, Muratcan Esen, Cem Koçal, Yiğit Özkan, Sadettin Donat, Murat Kozan, Richard Solomon, Yiğitcan Turna, Caner Ercan ve Horace Spancer ile yollarını ayıran ve sosyal medya hesabından da teşekkür eden Çağdaş Bodrum Spor’da yeni transfer arayışı devam ediyor.

Takım kaptanı Erkan Veyseloğlu ile geçtiğimiz sezon şampiyonluğa giden yolda takımda katkısı bulunan Chris Warren, Hakan Yapar, Fatih Canttiz ve Çağdaş Bodrum’un kurulduğu günden bu yana kadrosunda bulunan Ege Havsa süper ligde Bodrum’un takımında forma giyecekler.

Çağdaş Bodrum Spor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar, yeni sezon hazırlıkları hakkında yaptığı açıklamada takımı başarıya taşıyan tüm sporculara teşekkür ederken, yeni transferlerle sezona hazırlandıklarını belirtti. Dağlarca Çağlar Açıklamasında şunları söyledi;

“İki sezon üst üste iki büyük ligi şampiyonlukla taçlandırıp, başarıyla tamamlayan bir takım olarak, Süperlig’de yolumuza devam edecek olmak bizim için müthiş bir motivasyon kaynağı. Bu gurur ve mutluluğu yaşarken, içinde bulunduğumuz ligde güçlü rakiplerle karışılacağımızın da bilincinde bir takım olarak dersimize iyi çalışıyoruz. Profesyonel yönetim kadromuzla çok sıkı bir hazırlık sürecinde olduğumuzu belirtmeliyim. Hem aile hem de şirket kültürümüzün vazgeçilmez değerlerinden biri sürdürülebilir disiplin ve faaliyet gösterdiğimiz her alanda en iyi olma tutkusunu, henüz 2 yaşında olan kulübümüzün de tüm kadrolarıyla içselleştirmesinin, bizi başarıya taşıyan en önemli etkenlerden olduğunun bilincindeyiz. Yeniliğe ve yeni olanın enerjisine inanıyoruz. Bu sebeple takımımızın iddiasını sürdürebilecek güçlü transferlerle yeni sezona hazırlanıyoruz. İki yıldır hep birlikte aynı hedefe koştuğumuz ve bu sezon yollarımızı ayırdığımız tüm değerli oyuncularımıza “Bodrum sizleri hiç unutmayacak” diyerek teşekkürlerimizi iletiyoruz”

Ender Arslan yönetimindeki Çağdaş Bodrum Spor, bu güne kadar, Jaron Johnson, Dominic Artis, Can Uğut Öğüt, Ege Arar, Amar Alibegovic ve Berkay Genç, ile sözleşme imzalayan ve kurulduğu günden bu yana kendi evinde hiçbir karşılaşmayı kaybetmeyen Çağdaş Bodrum Spor, Türkiye’nin en iyi takımlarını kendi evinde ağırlarken, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda ligin en zorlu deplasman takımı olma hedefi ile emin adımlarla ilerliyor.