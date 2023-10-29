Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, ligin beşinci haftasında deplasmanda Bursaspor İnfo Yatırım’a 83-69 yenildi.

Geçtiğimiz haftayı evinde Darüşşafaka Lassa galibiyeti ile tamamlayan Bodrum’un Takımı Çağdaş Bodrumspor, bu hafta da deplasmanda karşılaştığı Bursaspor İnfo Yatırım’a 83-69 yenildi. Tofaş Spor Salonu’nda 13.00’te başlayan müsabakaya, Can Uğur Öğüt, Christopher Trrell Warren, Ahmet Fatih Cantitiz, Ahmet Düveroğlu, Benjamin Alexander Moore ilk 5’i ile başlayan Ender Aslan yönetimindeki Çağdaş Bodrum Spor, baştan sona heyecan dolu geçen mücadelenin sonunda parkeden 83-69 mağlubiyetle ayrıldı.

İlk periyodu 20-20 berabere tamamlanırken, devre arasına 40-39 Skorla Bursaspor İnfo Yatırım önde girdi. İkinci yarıda daha etkili oynayan Çağdaş Bodrum Spor, üçüncü periyotu 51-51 berabere tamamlarken, son periyotta da skoru korumasını bildi ve parkeden 83-69 yenildi.

Müsabakada, Chris Warren 17 sayı, Amar Alibegoviç 13 sayı, Ahmet Düverioğlu 12 sayı attı. Çağdaş Bodrum Spor ligde 6. Hafta mücadelesinde ise 4 Kasım Cumartesi günü Onvo Büyükçekmece Basketbol kulübü ile Muğla Menteşe Spor Salonu’nda karşılaşacak.