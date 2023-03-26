Misli.Com Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bodrum’un takımı Çağdaş Bodrum Spor, 22. Hafta mücadelesinde Akran Gemlik Basketbol ile kendi evinde karşılaştı. Çağdaş Bodrumspor Başkanı Dağlarca Çağlar hedeflerinin süper lig olduğunu ifade ederek "9 maçımız kaldı, hayırlısıyla inşallah süper lige çıkmak istiyoruz. Süper lige çıkmayı başaracağız, hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Bodrum’un takımı Çağdaş Bodrum Spor’un seyirci geliri kadar, Çağdaş Holding’in de katkı koyduğu ’bir bilet senden, bir bilet bizden’ kampanyası ile elde edilen toplam gelirin deprem mağdurları için oluşturulan fona aktarıldığı maç, hava atışında topu kapan Çağdaş Bodrum’un atağıyla başladı.

Bodrum Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmaya 39 puan ile lider olarak çıkan ve maça rakibine oranla hızlı başlayan Bodrum’un takımı, ilk çeyreği 26 -12 önde kapatırken, ilk yarıyı, 46-19 rakibinden önde tamamladı.

Maçının başlama düdüğüyle seyircisinin coşkulu tezahüratları ile oynayan, atakları, savunması ve kurduğu oyunlarla üstün bir oyun sergileyen Çağdaş Bodrum Spor, üçüncü çeyreği 55 - 44 önde tamamladı. Son çeyrekte de oyunun nabzını elinde tutan Çağdaş Bodrum Spor, maçın son düdüğüyle 22. hafta maçını 81 - 60 galip tamamlayarak hedefi olan süper lig yolunda grup lideri olarak 23. haftaya giriş yaptı.

Maça, Hakan Yapar, Chris Warren, Rıchard Solomon, Fatih Cantitiz, Ege Havsa ilk beşi ile sahaya çıkan çıkan ve oynadığı organize oyunları ile maçta üstünlüğü elde eden Çağdaş Bodrum Spor’un yeni transferi Rıchard Solomon da takıma getirdiği yeni enerjisiyle taraftarın beğenisini kazandı.

Maçta ilk kez oynayan Richard Solomon ile Chris Warren Çağdaş Bodrum’a 17’şer sayı kazandırırken onları 12 sayı ile Ege Havsa, 11 sayı ile Hakan Yapar takip etti. Maçta kritik anlarda art arda attığı 3 sayılık basketlerle seyirciyi coşturan Mehmet Özdoğan da takımına 9 sayı kazandırdı.

Çağdaş Bodrumspor Başkanı Dağlarca Çağlar, “Başarıyı Bodrum halkını borçluyuz. Bodrum halkı ciddi anlamda bizi sahiplendi. Her şey transfer gücüyle olmuyor, Bodrum halkının sahiplenmesiyle biz bu birlikteliği yakaladık. İyi kadromuz var, iyi bir idari kadromuz var. Bununla beraber iyi yerlere geldik. Son 9 maçımız kaldı, hayırlısıyla inşallah süper lige çıkmak istiyoruz. Süper lige çıkmayı başaracağız, hedefimiz şampiyonluk. Depremle ilgili öncelikle tüm milletimizin başı sağ olsun. Taraftarlarımızdan sembolik de olsa 20 liralık bir bilet ücreti talep ettik. Ne kadar topladıysak bizde o kadar ekleyerek, gerekli yardım kuruluşlarına bağışlamaya karar verdik. Sezon sonuna kadar bizde taraftarımızla ve Bodrum halkıyla birlikte bu işin içerisinde olmak istedik. Bizim için önemli olan bir diğer husus ta altyapı. A takım sahnenin ön yüzü ama en kıymetli olan alt taraf. Sadece bölgemizde değil diğer illerdeki gençlerimizi de spora kazandırmak istiyoruz” dedi.