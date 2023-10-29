RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından, “Maçı kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Alan kapatmaya çalışan bir rakibe karşı oynadık. Bir tane duran topla maçı kaybettik” dedi.

Antalyaspor deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan RAMS Başakşehir’de Teknik Direktör Çağdaş Atan karşılaşma sonrası basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Çok önemli bir maçı kaybettiklerini belirten Atan, “Aslında maça kaybetmeyi hakkettiğimiz hiç düşünmüyorum. Maçın başından sonuna kadar Antalyaspor galibiyetinden dolayı kutluyorum ama alan kapatmaya çalışan bir rakibe karşı oynadık. Golden önce ve sonrasında iyi pozisyonumuz var. İkinci yarıda topa sahip olup hücum etmeye çalıştık, 2-3 pozisyonumuz vardı ama maçı duran topla kaybettik. Ayağa kalkmamız gerekiyor evet 7 maç oynadık 5’i deplasman. Zorlu bir fikstürden geçtik. Takım yıprandı, oyuncularımızın sahanın içinde daha fazla özgüvenli mücadele vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Bizim onlara güvendiğimiz kadar onların da kendilerine maç ortamında güvenmeleri gerekiyor. Antrenmanlarımız maça yansıtma konusunda sorun yaşıyoruz. Kaybetmeyi hak etmedik. Bir tane duran topla maçı kaybettik” sözlerine yer verdi.

"Tenhada söylemeyeceğiniz şeyleri kalabalıkta söylememeniz gerekir"

Maç sırasında Veysel Sarı ile yaşanan tartışmaya da değinen Atan, “Bizim penaltı beklediğininiz pozisyonda kulübüyle sinkaflı lafı oldu. Kulübüyle muhatap olmaması gerektiğini söyledim. Tenhada söylemeyeceğiniz şeyleri kalabalıkta söylememeniz gerekir. Veysel’e de uyarım budur, Malatya’da da aynı sıkıntıyı yaşadık. Çok fazla göze batmaya gerek yok. Bu konuyla ilgili sinkaflı kelimeler bir futbolcuya yakışmıyor. Futbolcuyla muhatap olmam, maç sonunda da özür dilemeye geldi. Kabul etmedim” ifadelerini kullandı.