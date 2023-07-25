Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İstifa etmedim" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Atan, "Kayserisporumuzun değerli taraftarına: İstifa etmedim. Tek gündemimiz elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak ve transfer tahtasının açılması olmalı. Yönetimimizin bana verdiği söze güveniyor ve sezonun ilk gününe transferlerin yetişmesini bekliyorum. Geç kaldığımız için üzgünüm. Fakat ilk maçımıza kadar bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.