Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1-0’lık Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, “Öncelikle bugün çok iyi bir takımı değil, gerçekten çok büyük bir takımı mağlup ettik” dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1-0’lık Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, “Öncelikle bugün çok iyi bir takımı değil, gerçekten çok büyük bir takımı mağlup ettik” dedi.

Kayserispor, ligin 22. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Öncelikle bugün çok iyi bir takımı değil, gerçekten çok büyük bir takımı mağlup ettik. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir konsantrasyonla uygulamış olduğumuz sisteme ve plana 90 dakika boyunca bağlı kalarak müthiş bir maç oynadılar. Çok iyi ön alan baskıları yaptık. Rakibi alışmış olduğu kısa pas oyununun dışarı çıkarıp uzun pas oyununa zorlamak istediğimi söylemiştim. Okaka’ya atılan her topta Campanharo ve Kemen ile yanaşıp arkadan Macit ile baskı yapıp ikinci topların hemen hemen hepsini almayı başardık. Maçı daha erken koparabilirdik ama oyuncularım o kadar iyi mücadele etti ki, rakibe bir tane pozisyon verdik. O da, uzatmalarda direkten dönen top. O da herhalde oyuncularımın iyi niyetinden içeri girmedi. Berabere bitse gerçekten çok üzülürdük. Müthiş bir galibiyet aldık. Geçen hafta belki kağıt üzerinde sıralamada çok kolay gibi gözüken, biraz da hak ettiği değeri almayan, iki kere geri düşüp çevirmeyi başardığımız, hem saati itibarıyla kahvaltıdan gittiğimiz hem yeri, saati ve rakibi itibarıyla çok önemli İstanbulspor maçını kazandığımızın göstergesi. İstanbulspor maçının üzerine bu maçı kazanabilmek bize müthiş bir seri yakalattı. Son 4 maç, 3 galibiyet. Oyuncularım çok büyük takdiri hak ediyorlar. Bugün cezalı seyircimiz var, onlar da maçın içerisine müthiş bir şekilde girdiler. Oyuncularımızı olumlu anlamda hep ittiler. Çok iyi baskılar ve geçiş hücumları yaptık. Gerektiğinde kısa, gerektiğinde uzun oynadık. Bugün oyunu Başakşehir gibi büyük bir takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa kuralına göre oynadık. Hiçbir soru işareti olmadan hak ettiğimiz bir maçı kazanarak geçmiş bulunuyoruz. Önümüzde Giresunspor maçı var. Bazen eksiliyoruz, sakatlıklar yaşıyoruz ama biz, yönetimimiz, oyuncular mazeret üretmeden yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu yakalamış olduğumuz çıkışı devam ettiririz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

“Onur’a sadece Fenerbahçe’nin değil, diğer büyük takımlarında ilgisi var”

Onur Bulut’un Fenerbahçe transferiyle ilgili sorulan soruya Atan, “Onur bizim takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Bazen düz hatta kullanıyoruz. Bazen merkez orta sahaya sokup onla beraber 3-2-5’e dönüyoruz. Bizim takımımızın başrol oyuncularından bir tanesi. Bugün müthiş oynadı. Her oyuncu da olur. Özellikle milli arada biraz kafa olarak sallandı ama şuan tamamıyla bize dönmüş durumda. Fenerbahçe transferime gelince, tabii ki böyle fırsatları bütün oyuncular değerlendirmek ister. Onur’a sadece Fenerbahçe’nin değil, diğer büyük takımlarında ilgisi var. Daha sonuçlanmış bir şey yok. Onur şu an bizim oyuncumuz. Kulüp menfaatleri, Onur’un menfaatleri ve takımın menfaatleri neyi gerektiriyorsa sonunda yönetimimiz ona karar verecektir” diye cevap verdi.