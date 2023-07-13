Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ameliyat oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına günde çift antrenman ile devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın teknik adamı Çağdaş atan, dün İstanbul’da bel fıtığı ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyat sonrası servise alınan Atan, Cumartesi günü Kayseri’ye gelecek.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan bel fıtığı problemi nedeniyle dün başarılı bir operasyon geçirdi. Atan’ı tedavi gördüğü hastanede Basın Sözcümüz Samet Koç ve Futbol Direktörümüz Murat Duman ziyaret etti. Teknik direktörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.