Bursaspor’un golcü futbolcusu Çağatay Yılmaz, hedeflerinin play-off olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki 3 maç da çok önemli. Biz önümüzdeki 3 maçı 9 puan olarak hesaplıyoruz. Böyle oynarsak da puanları alırız” dedi.

Bursaspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Çağatay Yılmaz, Kırşehir FSK maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde antrenman öncesi konuşan 23 yaşındaki futbolcu, “Moraller yerinde. Şehir olarak da takviye almak istiyoruz. Stadyumu da dolduracağımızı düşünüyoruz. Çünkü 2’de 2 yaptık. Murat hocamızın antrenmanları ve saha dışındaki taraftarımızın desteği ile daha iyi olacağımızı düşünüyorum. 3’te 3 yapacağımızı umuyorum. Motiveyiz ve kötü giden hiçbir şey yok. Bizim hedefimiz play-off. Önümüzdeki 3 maç da çok önemli. Biz önümüzdeki 3 maçı 9 puan olarak hesaplıyoruz. Böyle oynarsak da puanları alırız. Geçen sezonki istatistiğimin üstüne çıkmak istiyorum. Daha çok gol atmak istiyorum. Gollerimi de takım sayesinde atıyorum. Onlar olmasa gol atamam” cümlelerine yer verdi.

“Bu transferler yüzünden tahtamız kapalı”

Çağatay Yılmaz, transfer tahtası ile ilgili yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

“Bu konuya yönetim karar verir. Daha önce de transfer tahtası açıldı ve 17+4 transfer yapıldı. Bunların hala borç yükünü çekiyoruz. Bunlar yüzünden tahtamız açılmıyor. Daha tecrübelenmemiz lazım ve olgun transferler yapmamız lazım. Takımımızı çok iyi görüyorum. Abartı olmayacak şekilde, tecrübeli ağabeylerimiz, bizi katkı koyacak isimler gelebilir. Ama buradaki değerlerimizi de kaybetmeyelim. Buradaki çocuklar değerini biliyor, en fazlasını yapmaya çalışıyor.”

“Murat hoca değil, ağabey demek istiyorum”

Murat Sözkesen’in teknik sorumlu olmasının takıma olumlu yansıdığını dile getiren Yılmaz, “Murat ağabey diyeyim, Murat hocamız bize önce bir ağabey olarak yaklaşıyor. Hocalık ikinci kısma geçiyor. Bizimle saha içi ve dışında bütün iletişimi kuruyor. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı dinliyor. Bir sorunumuz varsa yönetime bildiriyor. Yönetime bildirmeden önce kendi çözebiliyorsa kendisi çözüyor. Ona takım adına buradan teşekkür ederim. Mustafa (Gönden) hoca da bize yardımcı olmaya çalışıyor. Yönetimle takım arasında köprü oluyor. Biz teknik ekipten ve Mustafa Gönden’den ama özellikle Murat hocadan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

“Yönetimimiz indirime gidebilir”

Bu hafta taraftarı stadyuma beklediklerini belirten 23 yaşındaki futbolcu, “Yönetimimiz bilet fiyatlarında biraz daha indireme gidebilir. Ben de özellikle bu konuda yönetimle konuşacağımı dile getireyim. Çünkü bizim taraftarımız futbolu seven, Bursa’ya ve Bursaspor’a aşık. Bursa özellikle futbolla anıldığı için taraftarımız bizim için çok önemli. Biz onlara bir adım gidersek onlar bize beş adım gelecektir. Bunu biliyoruz ki gidileceğini de düşünüyorum" diye konuştu.

“Bursaspor’un büyüklüğündendir diye düşünüyorum”

Çağatay Yılmaz, son olarak hem golcü kimliğini hem de hakemlerle yaşadıkları sorunlara da değindi. Çağatay, “Ben biraz daha araya koşu yapan, gole yakın oynamayı seven bir oyuncuyum. Topla da oynamayı seviyorum. Bu konuda biraz şikayetçiler ama böyle kendimi daha rahat hissediyorum. Gol attıkça gol attırasım da geliyor. Gol attırdıkça gol atasım da geliyor. İkisi de çok güzel oluyor. Gol attıkça mutlu oluyorum. Gol sevincimin bir anlamı yok. Bu sezon böyle yapmayı sürdüreceğim” şeklinde konuştu.

Hakemlerle alakalı olarak da başarılı futbolcu, “Bizim takımla ilgili inanılmaz bir algı var. Maçta konuştuğun anda çat diye sarı kartı çıkartıyorlar. Bu Bursaspor’un büyüklüğündendir diye düşünüyorum. Başka bir yorum yapmak, başka yere çekmek istemiyorum. Biraz daha dikkatli olunursa sevinirim” açıklamalarını yaptı.