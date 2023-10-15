Çinli Otomotiv devi Chery’nin Doğu Anadolu Yetkili Satış-Servis Bayisi Chery Er demir müşteri buluşmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Chery Erzurum’da heyecan verici bir etkinlikle müşterilerine keyifli gün yaşattı. Düzenlenen test sürüş etkinliğinde Erzurumlu araç tutkunları Chery Omoda 5, Tiggo7 PRO ve Tiggo8 PRO modellerini deneyimleme fırsatı buldu. Sanayi Çıkışı Tortum Yolu Üzerinde bulunan Chery Er demir Plaza’ya gelen otomotiv tutkunlarına bir yandan CHERY’nin, 3 yeni SUV modeli ile test sürüşü yaptırılırken bir yandan da Erzurum’un meşhur cağ kebabı ikram edildi.

14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen test sürüşü etkinliğine; Erzurum Büyükşehir Başkanvekili Ömer Düzgün, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, Er demirler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Er demir, Grup Genel Müdürü Adem Er demir, yerel ve ulusal basın temsilcileri ve birçok seçkin davetli katıldı. Er demirler Grubun davetlisi olarak Erzurum’a gelen ve Chery Showroom’da düzenlenen lansman ve açık hafta sonu etkinliğine katılan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, önce cağ kesti daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden CHERY markasını Doğu Anadolu’da otomotiv sektörünün köklü kuruluşlarından biri olan Er demir Grup’a emanet ederek ne kadar doğru bir karar verdiklerine düzenlenen etkinlikte bir kez daha şahit olduğunu belirten Ahu Turan “Erzurum ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu ifadelerle dile getirdi; “Tarihe liderlik yapmış topraklardayız, baharlı ve güneşli bir günde bahar havasında bir etkinlik. Chery markası baharda Türkiye’ye geldi bizde aynı bahar gününü Erzurum’da yaşıyoruz. Burada bulunarak kalpleri güzel gözleri gülen kıymetli dostlarla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz, çok mutlu oldum bugün” diye konuştu.

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, bu güne kadar ki satışları ve hedefleri, rakiplerinden farkı, satış sonrası hizmetleri ve sıfır araç tedarikiyle ilgili konuşurken, Markamız çok kısa sürede 3 tane göz bebeğimiz SUV segmentindeki (Omoda 5, Tiggo7 PRO ve Tiggo8 PRO) araçlarıyla Türkiye pazarında hızla ilerliyor ve büyümeye devam ediyor. Erzurum ise Türkiye’nin de üzerinde ilerliyor bu durum bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Özverili çalışmalarından dolayı Yüksel bey ve ekibine teşekkür ediyoruz. Chery ; dizaynı, teknolojisi ile ön plana çıkan bir marka tüm ürünlerine baktığımızda teknolojisi, tasarımı ve dizaynı ile rakipleriyle karşılaştırdığımızda bu farkı açıkça görebiliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satış ve satış sonrası servis ağımızla müşterilerimize güvenilir hizmetler sunmaya devam ediyoruz. 7 bölgede 34 tane Er demirler gibi tecrübeli bölgesinde lider yetkili bayilerimizle hem satış hem satış sonrası hizmet veriyoruz. Gördüğünüz gibi tüm showroomlarımızın hemen yanında 3S plazalarımızda servislerimiz var. Dolayısıyla yedek parça bulundurduğumuz servislerimizde eğitimli personellerimizle tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum ilinde de büyük bir gururla faaliyet gösteriyoruz. Pandemiden sonra tüm dünyada global çip krizinin arkasından tedarikte problemler tüm dünyada oluştu. O da arzın talepten daha az olduğu bir dönem oldu. Şu anda biraz daha normalleşiyoruz. Normalleşme döneminde normal otomotiv işimizi yapıyoruz. Dolayısıyla bu bizim alışık olduğumuz yöntem. Şimdi de müşterilerimiz yılsonu kampanyalarımızla showroomlarımıza geliyorlar. Chery olarak sadece satış ve satış sonrası hizmetlerle yetinmeyip, birlikte olma duygusunu ve markaya olan aidiyeti artırmak adına bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Er demirler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Beye bu vesileyle şehrimize gelerek bizleri onurlandıran Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan hanım efendi başta olmak üzere, Erzurum’un kıymetli protokolüne, bürokratlarımıza, kamu kurum yöneticilerine, basın mensuplarımıza, iş insanlarımıza, esnafımıza, ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, diye konuştu. Müşteri deneyimine imkan sunan bu tür etkinlikleri aralıksız olarak sürdüreceklerini belirten Grup Genel Müdürü Adem Er demir; İleri teknoloji, şık tasarımı ve üstün performansıyla dikkat çeken Chery modellerimizi test ederek, uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen otomobil tutkunu herkesi showroomumuza bekliyoruz” dedi.