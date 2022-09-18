Erzurum’un Oltu ilçesinde açılan Türkiye’nin ilk ve tek cağ kebabı fabrikasında üretim yüzleri güldürüyor.

Erzurum’un Oltu ilçesinde açılan Türkiye’nin ilk ve tek cağ kebabı fabrikasında üretim yüzleri güldürüyor.

Erzurum’da 20 iş adamının 50 milyon liralık yatırımla kurduğu modern fabrikada 250 gramlık cağ kebapları vakumlanarak marketlere dağıtılıyor. Soğuk zincir sayesinde ürünler tüm Türkiye’ye ulaştırılıyor. Ayrıca lokantalar için de kesilmeye hazır şişler hazırlanılarak gönderiliyor. Cağ Kebap Fabrikası İşletme Müdürü Kenan Çakmak, “İşletmemiz günlük 250 küçükbaş hayvan kesimine sahiptir. Veteriner hekim kontrolünde İslami usullere uygun olarak kesim gerçekleştirilmektedir. Sonra cağ kebaba uygun olacak şekilde fazla yağları ve beze kısımlarını ayırdıktan sonra ürünümüzü marinasyon sürecine aktarıyoruz. Marina edilmiş ürünlerimiz bir ya da iki gün süreyle bekletilip 2 kilo ile 50 kilo arasında baton cağlara takılmakta. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda ister perakende, ister paketlenmiş olarak müşterilerimize sunuyoruz. Tatari dediğimiz yaklaşık yüzde 70 pişmiş, yüzde 30 pişmemiş olan ürünlerimizi koruyucu atmosferde paketliyoruz. Raf ömrünü yaklaşık bir aya kadar uzatıyoruz. Müşterilerimiz gönül rahatlığı ile paketli ürünlerimizi tüketebilirler” dedi.