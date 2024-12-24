Sivrihisar Belediyesi tarafından yürütülen Cafer-i Tayyar Türbesi’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Sivrihisar Belediyesi, ilçenin manevi değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sivrihisar’ın kültürel mirasını korumak ve halkın manevi değerlerine katkı sağlamak amacıyla bir restorasyon projesi gerçekleştirildi. Hz. Muhammed’in (SAV) amca oğlu ve Hz. Ali’nin (RA) ağabeyi olan Cafer-i Tayyar (RA) Türbesi, restorasyon projesinin tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Sahabe-i Kiram’ın büyüklerinden olan Cafer-i Tayyar (RA), Sivrihisar’ın manevi mirasının önemli bir parçası olarak Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmişti.

Sivrihisar Belediyesi tarafından titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yapılan yenileme çalışmalarının Sivrihisar’ın tarihi ve manevi değerlerine olan bağlılıklarını pekiştirdiğini belirtti. Dökmeci, konuyla ilgili olarak "Bu türbe-i şeriflerin restorasyonu, hem ilçemiz hem de tüm İslam alemi için büyük anlam taşıyor. Gerekli bakım ve onarımlar yapıldı, böylece ziyaretçilerimiz yeniden Cafer-i Tayyar (RA) ziyaret edebilirler” şeklinde konuştu.

Yapılan restorasyon sonrası Cafer-i Tayyar (RA) Türbesi, Sivrihisar İslami İlimler Vakfı’nın bahçesinde yerli ve yabancı ziyaretçilere yeniden açık hale geldi.