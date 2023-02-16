Gaziantepli bir erkek kuaförü, şiddetli depremler nedeniyle zor günler geçiren ve yaşamlarına çadırkentte devam etmek zorunda kalanlara kuaför hizmeti sunuldu. 85 depremzede tıraş edilirken, kız çocuklarının da saç bakımları yapıldı.

Gaziantepli bir erkek kuaförü, şiddetli depremler nedeniyle zor günler geçiren ve yaşamlarına çadırkentte devam etmek zorunda kalanlara kuaför hizmeti sunuldu. 85 depremzede tıraş edilirken, kız çocuklarının da saç bakımları yapıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin en ciddi hasara yol açtığı noktalardan biri de Gaziantep’in Nurdağı ilçesi oldu. Şiddetli depremler nedeniyle yüzlerce binanın yıkıldığı, yüzlercesinin ise ağır hasarlı olduğu Nurdağı ilçesindeki depremzedeler ise yaşamlarına kurulan çadır kentte devam etmeye çalışıyor.

85 depremzede tıraş edildi, kız çocuklarının saç bakımı yapıldı

Gaziantepli erkek kuaförü Rıdvan Turgut, şiddetli depremler nedeniyle zor günler geçiren ve yaşamlarına çadırkentte devam etmek zorunda kalan depremzedelere tıraş hizmeti verdi. Kuaför Rıdvan Turgut ve 5 kişilik ekibi, çadırkentte yaşamlarını sürdürmeye çalışan 85 depremzedeye tıraş etti. Turgut’un ekibinde yer alan Fatmagül Gerçek ise deprem korkusunu üzerinden atmakta zorlanan kız çocuklarının saç bakımlarını yaparak bir nebze de olsa yüzlerini gülmesini sağladı.

"Depremzedelerin yüzünde bir nebze olsun tebessüm oluşturmak istedik"

Yapılan örnek davranışla ilgili konuşan Rıdvan Turgut, "Ülkemiz zor günler geçiriyor. Bu şiddetli depremleri biz de bizzat yaşadık ama kısa sürede toparlanmamız gerekiyordu. Gaziantep’te erkek kuaförü olarak hizmet veriyoruz. Bu süreçte, Nurdağı’nda depremi derinden yaşayan vatandaşlarımıza destek olmak için tıraş hizmeti sunmak istedik. Bu sayede, zor günler geçiren depremlerde vatandaşlarımızın bir nebze olsun yüzünde tebessüm oluşturmak istedik" ifadelerini kullandı.