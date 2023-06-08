Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırkentte çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla Sosyal Destek Merkezi açıldı.

Yurt genelinde faaliyet gösteren bir dernek ile bir firma iş birliğinde yürütülen Gülen Çocuklar Projesi çerçevesinde Dinar ilçesi Yüksel Köyünde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırkentte çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla Sosyal Destek Merkezi açıldı. Proje çerçevede Sosyal Destek Merkezinde çocuklara yaygın eğitim modeli uygulanmakta olup aynı zamanda çocukların psikososyal açıdan da gelişebilmeleri için destekleyici aktiviteler gerçekleştirilecek. Çocukların gelişimini desteklemek üzere ebeveynler ve bakım verenler ile de hijyen, çocuk bakımı, aile planlaması ve çocuk gelişimi gibi konularda farkındalık çalışmaları yapılacak. Bu çalışmaların proje süresi boyunca farklı birçok branştan eğitmenler tarafından yapılacağı kaydedildi.

Gerçekleştirilen açılış törenine Kaymakam Kemal Duru İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Mesher Işık, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu ve davetliler katıldı.