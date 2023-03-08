Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte çadırkentleri ziyaret ederek, depremzede kadınlara kişisel bakım seti ve hijyen paketi hediye etti, günlerini kutladı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eşi Havva Bıyık ile birlikte çadırkentleri ziyaret ederek, depremzede kadınlara kişisel bakım seti ve hijyen paketi hediye etti, günlerini kutladı.

Eşi Havva Bıyık ile birlikte Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çadır kentleri ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Depremzede kadınlara kişisel bakım seti ve hijyen paketi hediye eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Toplumumuzun birleştirici ve koruyucu unsuru olan kadınlarımız, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan aile ve toplum hayatının temel direğidir. Her zaman olduğu gibi depremde de en çok kadınlarımız fedakarlık yapıyor. Depremin acısını bir nebze de olsa hafifletmek ve 8 Mart’ta yüzlerinde küçük de olsa bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Bir kez daha başta depremzede kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum" diye konuştu.