Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından evlerini kaybeden vatandaşlar, çadırkentlerde yaşamaya başladı. Kentte meydana gelen ilk depremin ardından evine girmediğini söyleyen 59 yaşındaki Nedim Türkdağlı, “İlk depremden sonra eve girmememiz lazımdı” dedi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından evlerini kaybeden vatandaşlar, çadırkentlerde yaşamaya başladı. Kentte meydana gelen ilk depremin ardından evine girmediğini söyleyen 59 yaşındaki Nedim Türkdağlı, “İlk depremden sonra eve girmememiz lazımdı” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan ve 7.6 şiddetli depremin ardından bölgeye çadırkent kuruldu. Depremzede vatandaşlar çadırkentlerde yaşamına devam ederken, depremin etkisinden kurtulamadı. Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik ilk depremin ardından evine girmeyen depremzede Nedim Türkdağlı, binaların ağaç gibi çatırdayarak yıkıldığını söyledi.

Çadırkentte Nedim Türkdağlı da, “Doğma büyüme Elbistan’lıyım. Pınarbaşı Mahallesi’nde oturuyorum. Depremde evimin içi patladı. Deprem sabaha karşı geldi. Ev beşik gibi sallanınca aniden yalınayak kendimi dışarı attım. Ağaçlar, diğer varlıklar sanki bir aydınlık oldu. Önce bir uğultu geldi, sonrasında da beşik gibi sallandı. Devletimizden Allah razı olsun. Memleketimiz burası, nereye gidelim? Yardım da ettim ben gelen yiyeceklere ve çalışmalara. 2-3 gün önce bir anne ve çocuklarını da canlı çıkardılar. Sedyelerle oluşturulan koridordan gönderdik. Bu Allah’tan gelen bir şeydi hiç karşı gelmeyiz. Bazen biraz sallanıyor insan da ürperiyor ama yine de Rabbim’den gelen bir şey. Devletimiz, milletimiz var olsun. Hepsi kenetlenmiş. Burada perişan halde değiliz yani şükürler olsun. Yiyecek içecek de var. Rabbim bizi uyardı sabah olan depremle. Eve girmesek iyi olurdu. İkinci depremde ben zaten dışarıdaydım. O da çok şiddetli oldu. Birinci de şiddetliydi ama içeri girmememiz lazımdı. Onun ardından şiddetli bir deprem oldu. Bir uğultu geldi, binalar sanki odun yarılması gibi ses çıkardı. Bizim bulunduğumuz yerde bina yan yattı kaldı ama diğer evler tek tek çöktü. Rabbime dua ettik ve biz hayatta kaldık. İstese Rabbim bizi de altında bırakırdı. Onun dediği olur” ifadelerini kullandı.

Çadırkentte yaşayan 63 yaşındaki Zekeriya Karateke, “Depremde bir anda sallandık. Geldi gitti ama bizim evimiz yıkılmadı. Hasarı bilmiyoruz ama kendimizi dışarı attık kaçtık. Çadırkente geldik, burada 4 tane çadırımız var. Depremin korkusu hala var içimizde. Yine bir ara 3 sefer geldi gitti” dedi.