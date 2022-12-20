DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısında, çadırda kalan depremzede sayısının 1000’inin altında olduğu belirtildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısında, çadırda kalan depremzede sayısının 1000’inin altında olduğu belirtildi.

23 Kasım’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına belirlenen program dahilinde devam ediliyor. Eşya zarar ödemelerinin büyük bir kısmının tamamlandığı kentte, az ve orta hasarlı binalarda da tadilat çalışmaları sürüyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısında da depremin ardından yapılan çalışmalar görüşüldü. Aynı zamanda toplantıda, 10 bin kişiye kadar ulaşan çadırda konaklama sayısının 1000’inin altında olduğu belirtildi.