Malatya’da depremzede çocuklar için Yeşilyurt Belediyesi ve Başakşehir Belediyesi tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Malatya’da depremzede çocuklar için Yeşilyurt Belediyesi ve Başakşehir Belediyesi tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi sonrası Malatya’da kurulan çadırlarda yaşayan depremzede çocukların yaşadığı travmayı atlatabilmeleri adına birçok etkinlik düzenleniyor. Yeşilyurt Belediyesi ve Başakşehir Belediyesi animasyon ekipleri de büyükşehir belediyesi yanında kurulan çadır kentte yaşayan depremzede çocuklar için sahne aldı.

Hacivat ve Karagöz gösterisi ile çeşitli animasyon gösterilerinin yer aldığı etkinlikte çocuklar bir nebzede olsa deprem travmasını üzerlerinden attı. Renkli görüntülerin yer aldığı etkinlikler gün boyu Tecde Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Çadır Kenti ve Elemendik Konteynır Kent’te de gerçekleştirildi.