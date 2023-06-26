Depremin vurduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Yağmur Özçelik, çadırda hazırlanarak girdiği LGS’de sadece bir yanlış 89 doğru yaptı ve başarısıyla takdir topladı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Samandağ ilçesinde deprem nedeniyle birçok insanın hayatı olumsuz etkilendi. İlçede yaşayan Yeter ve Tekin Özçelik çiftinin kızları 14 yaşındaki Yağmur Özçelik, 2023 yılı Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) 5 kişilik ailesiyle birlikte kaldığı çadırda hazırlanarak girdi. Tüm olumsuzluklara rağmen bir an olsun ders çalışmaktan vazgeçmeyen Özçelik, LGS sınavında 89 doğru 1 yanlış yaparak başarı elde etti ve 0,16’lık yüzdelik dilim içerisinde yer aldı. Elde ettiği başarıyla Hatay halkına umut olan Özçelik, başarısıyla takdir topladı.

“Çadırda ders çalışmak zor oluyordu”

Çadırda kalabalık içerisinde ders çalışmanın zorluğuna dikkat çeken Yağmur Özçelik, “Deprem geceleyin olmuştu, sabahleyin hiçbir şeyin farkında değildik. Gece depreme yakalandık, 2 tane deprem oldu. Daha sonrasında sağ bir şekilde aşağı indik. Sonra 15 gün arabada kaldık, daha sonrasında çadırlar yapıldı. Ben LGS sınavına genel olarak çadırda çalıştım. Daha sonrasında bize kaynaklar verildi. Elimdeki kaynakları çadırda çözmeye çalıştım. Çadırda ders çalışmak zor oluyordu, akrabalarımız vardı. Yani herkesi susturamazdık, çok kalabalık arasında çalışmak zorunda kalıyordum. Ondan dolayı bazen çadırdan çıkıp arabada ders çalışmaya çalışıyordum. Zor şartlarda çalıştım ve 90 soruda 89 doğru, 1 yanlış çıktı” dedi.

“Ben tıp okumayı istiyorum”

Çadırda ders çalışmayı hava şartlarının olumsuz etkilediğinin altını çizen Özçelik, tıp okumayı hedeflediğini belirterek, “Çadırlar çok sıcaktı bazen de çok soğuktu. Hiçbir ortası olmuyordu. O hava etkiledi beni. Biraz karanlık ve dardı. Ben yağmurlu günleri severim ama sorun çadırın su geçirmesiydi. Gelecekte kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Ben tıp okumayı istiyorum, inşallah kazanırım” ifadelerini kullandı.

Kızlarının başarısı ile gurur duyuyorlar

Zor şartlarda ve deprem korkusu altında kızının elde ettiği başarısından mutlu olduğunu anlatan Yeter Özçelik, “Kızımın başarısıyla gurur duyuyorum, çok zor şartlar altında çalıştı. Hem gürültü hem de korkusu vardı. Depremin ardından 15. gününde kendi imkanlarımız ile çadır kurduk. İçinde yaşamaya başladık. Hala geceleri çadırda kalıyoruz. Gündüzleri de evimizin alt katında zaman geçiriyoruz. Kızım, eğitim hayatına başladı başlayalı başarılıydı. Çok zor şartlar altında çalıştı, çok şükür başardı” ifadelerine yer verdi.

Kızının başarısının tesadüf olmadığına dikkat çeken baba Tekin Özçelik, “Beni çok mutlu etti, çok gururlandırdı. Kızımın başarısı bir tesadüf değildir, kızımın hedefiydi zaten” şeklinde konuştu.