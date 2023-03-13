Sakarya’nın Karasu ilçesinde Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu, asrın felaketi olan depremde çadırda eğitim gören öğrenciler için hayır panayırı düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremde bölgede bazı okullar yıkıldı bazıları ise ağır hasarlı olması sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Depremin ardından ise Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje çerçevesinde Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Malik Ejder İmam Hatip Ortaokulu, ilkokul ve lise için Karasu Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu kardeş okul seçildi. Okulda, depremzede öğrencilerin ihtiyaçları için hayır panayırı düzenlendi.

“Kardeş okulumuz hasardan dolayı çadırda eğitim görüyor”

Karasu Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Orhan Bülbül, “Kardeş okulumuz hasardan dolayı çadırda eğitim görüyor. Okulumuzla irtibata geçip ihtiyaçları belirledik ve malzemeleri temin ettik. Sene boyunca da okulun yanında olmaya devam edeceğiz. Şu an sadece 8. sınıflar ve DYK kursları, 12. sınıflar ve AYT, TYT çalışmaları yapılıyor. Biz de bu öğrencilerimizin ihtiyacı olan özellikle onları sınava hazırlayacak malzemeleri temin ettik. Hafta içi de öğretmenlerimizle birlikte bizzat bölgeye giderek malzemeleri öğrencilerimize teslim edeceğiz, onların derslerine de katılıp ilçemize döneceğiz” dedi.