Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde plajlar mevkinde bulunan çadır ve barakalar, polis ve zabıta eşliğinde Kdz.Ereğli Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Sabah saatlerinde plajlar mevkiine gelen ekipler, Mervaltında bulunan çadır ve barakaları Kdz.Ereğli Kaymakamlığı’nın talimatları üzerine kaldırdı. Kdz.Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmasına çok sayıda polis ekibide katıldı. Daha önceden zabıta ekiplerinin ihtarına uyan vatandaşlar kendi çadırlarını kaldırırken ihtara uymayan çadır sahiplerinin çadırları ekipler tarafından yıkıldı. Toplanan barakalar ve çöpler temizlik ekipleri tarafından kamyona yüklenerek götürüldü.

Öte yandan vatandaşların sık sık şikayetine konu olan bölgede, fahiş fiyat ile şezlong ve masa kiralandığı, izinsiz ticaret yapıldığı öğrenildi.