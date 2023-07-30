Eskişehir’de esnaflık yapan Faruk Ozanlıoğlu, tatil ve otel fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle vatandaşların çadıra yöneldiğini ve buna bağlı olarak taleplerin yüzde 100 oranında arttığını söyledi.

Okulların kapanmasının ardından tatil ve piknik sezonu başladı. Vatandaşlar turlara ve yeşillik alanlara yoğun ilgi gösterirken, bu sene çadır satışlarında ekstra bir artış olduğu öğrenildi. Yüksek olduğu belirtilen otel fiyatları nedeniyle vatandaşların kamp yapmaya yöneldiğini ifade eden esnaf Faruk Ozanlıoğlu, artık otel yerine çadır kullanımının daha yaygın olduğunu aktardı. Satışların yüzde yüz oranında arttığını belirten Ozanlıoğlu, ilerleyen günlerde satışların katlanarak artmasını beklediklerini dile getirdi.

“İnsanlar artık otel tercih etmiyorlar”

Eskişehir’de esnaflık yapan Faruk Ozanlıoğlu, otel ve tatil fiyatlarındaki artışın insanları çadırla kamp yapmaya yönlendirdiğinden bahsetti. Özellikle bu sene önceki dönemlere göre daha yoğun bir talep olduğuna dikkat çeken Ozanlıoğlu,”İnsanlar artık otel tercih etmiyorlar. Genellikle çadırlarını alıp, su kenarında kamp ve mangal yapıyorlar. Böylelikle doğayla iç içe oluyorlar. Ege’de bir otelin geceliği çok yüksek fiyatlara kadar çıkabildiği için herkes bu masrafı karşılayamayabiliyor. Bu noktada çadır daha ekonomik kalıyor. Önümüzdeki günlerde satışların hızlanmasını bekliyoruz. Zaten çadırın tadı bir başkadır. Onu yaşamak lazım. Kamp keyfine alıştığın zaman bir daha bırakamazsın” dedi.