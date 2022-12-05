DÜZCE (İHA) – Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen depremin ardından ailesiyle birlikte çadırda kalan Emircan Zabunoğlu’na doğum gününde yakınları sürpriz yaptı. 22. yaş gününü çadırda ailesi ve komşularıyla birlikte kutlayan genç adam, "Böyle bir doğum günü kutlaması çok iyi geldi" dedi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen depremin ardından ailesiyle birlikte çadırda kalan Emircan Zabunoğlu’na doğum gününde yakınları sürpriz yaptı. 22. yaş gününü çadırda ailesi ve komşularıyla birlikte kutlayan genç adam, "Böyle bir doğum günü kutlaması çok iyi geldi" dedi.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından korktukları için evlerine dönmek istemeyen depremzedeler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda konaklıyor. Son günlerde yaşanan artçı depremlerin ardından panik olan vatandaşlar, evlerine girmeye korkuyor.

Düzce Merkez’de bulunan Millet Bahçesi’ndeki çadırda kalan Emircan Zabunoğlu, 22. yaş gününü ailesi ve komşularıyla birlikte burada kutladı. Zabunoğlu’nun sürpriz doğum günü organizasyonu ise annesi Emine Zabunoğlu ile komşuları tarafından hazırlandı. Trabzonspor logolu pastasını üfleyen genç adam, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

"Karmaşık duygular içindeyim"

Sürpriz karşısında şaşırdığını söyleyen Emircan, "Böyle bir zamanda doğum günümün depreme denk gelmesi biraz zor oldu. Çadırda doğum günü kutlamak negatif bir olayı pozitife çevirdi. Sağ olsunlar, hem çadır komşularımız hem de ailemle birlikte eğlendik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu doğum günüm evdeki kutlamalardan farklı oldu. Böyle bir doğum günü kutlaması çok iyi geldi" dedi.

"Karmaşık duygular içindeyim" diyen Emircan Zabunoğlu, "Çok farklı bir duygu oldu. Pastayı görünce ben de şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum. Bir anda pastayı görünce insanların hatırlamasına ayrı, böyle bir ortamda kutlanmasına ayrı bir sevindim" diye konuştu.