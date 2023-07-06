Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kentte öğrenciler için yaz Kur’an kursu başlatıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kentte yaz Kur’an kursunun açılışı koordinatör Kaymakam Volkan Özer tarafından gerçekleştirildi. Müftülük görevlisi Havva Erdan, okulların tatile girmesiyle birlikte çadır kentte açılan Kur’an kursunda sabahtan öğleye kadar 7 - 13 yaş arası kız ve erkek çocuklarına, öğleden sonra yetişkin kadınlara Kur’an-ı Kerim dersi verileceğini belirtti.

Halk Eğitim Kur’an Kursu öğreticisi Aysel Tokmak tarafından Koordinatör Kaymakam Özer’e, çocuklara yönelik değerler eğitime verdiği katkılarından dolayı Kuran-ı Kerim hediye etti.