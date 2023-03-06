Ellerin semaya kalktığı programda açılış, çadır kentteki manevi rehberlerden Hediye Andan ve Halime Yılmaz’ın Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Mevlid-i Şerif okundu, salavatlar getirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra Diyarbakır’da evi hasar gören depremzedeler, Silvan Yolu üzerinde kurulan çadır kente yerleşti. Çadır kentteki depremzede kadınlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının düzenlediği Berat Kandili programına katıldı.

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