Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen çocuklar için gerçekleştirilen İyilik Kupası projesi çerçevesinde eğlenceli ve eğitici etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen çocuklar için gerçekleştirilen İyilik Kupası projesi çerçevesinde eğlenceli ve eğitici etkinlikler düzenlendi.

Deprem psikolojisinden uzak, birbirinden güzel ve eğlenceli vakit geçiren depremzede çocuklar, İyilik Kupası çerçevesinde hem spor yaptı hem de geleneksel oyunların yanı sıra zeka oyunları da oynadı. Merkezi İstanbul’da bulunan Hareket Spor Kulübünün, depremden etkilenen çocuk ve gençlere destek olmak amacıyla Kahta ilçesinde düzenlediği "İyilik Kupası" projesine; spor eğitmenleri, sosyologlar, psikologlar, sanatçılar ve tiyatro oyuncuları da katıldı. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde çocuklara; mendil kapmaca, çuval yarışı, halat çekme ve bilek güreşi gibi geleneksel oyunların yanı sıra voleybol, futbol, badminton, mini golf, bocce sporları, satranç, dama ve benzeri zeka oyunları oynatıldı. Çocuklarla birlikte iyiliğin peşinde olduğunu belirten Hareket Spor Kulübü Başkanı Serkan Demirel, "Hareket Spor Kulübü olarak deprem bölgesinin ardından çocuklarımızla birlikteyiz. Hareket Spor Kulübünün ’İyilik Kupası’ adı altında binlerce çocuğumuza bölgede ulaşmaya çalışıyoruz. Depremin ardından çocuklarımızın ruh sağlığının iyileştirilmesi anlamında ekip olarak buradayız. Ekibimizde; İstanbul’dan, Samsun’dan ve Kütahya’dan psikologlarımızla, sosyologlarımızla oyun etkinliklerini beraber gerçekleştiriyoruz. Bu oyunlarımızla birlikte çocuklarımızda açılan yaraların iyileşmesi için çaba gösteriyoruz. Çocuklarımızla birlikte iyiliğin peşindeyiz. Ümit ediyoruz ki bu iyiliğin kupası bütün bölgemizde çocuklarımızın mutlu olmasına vesile olsun" diye konuştu.